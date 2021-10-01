台股1日開盤重挫51點，盤中約11點下殺至16,645.44點，跌破16,700點，19大類股全盤皆墨。不過，在台股一片「綠油油」下，仍有倉和（6538）、新晶投控（3713）逆勢漲停；辣椒（4946）、安集（6477）、華義（3086）、鈊象（3293）亦勁揚逾6％，遊戲、太陽能「兩大族群」最爭氣。

台股10月首個交易日跳水式大崩跌，不僅晶圓雙雄台積電、聯電開低，貨櫃三雄紛紛走跌，連帶前日強勢紡織族群也回檔。不過，遊戲股卻逆勢走揚，華義、鈊象、辣椒、宇峻、智冠、橘子全面逆勢大漲，跌深股展開反彈。

遊戲股王鈊象股價自8月以來一路走跌，期間累計跌幅已高達24.71％，股價1日盤中大漲逾6％，喜迎跌深反彈，出量一舉突破上檔5日線、月線反壓；法人分析，鈊象上半年每股盈餘（EPS）33.35元，年成長五成，下半年各產品線營收、獲利表現仍看佳，短期內單月營收可望再改寫歷史新高。

此外，另一大指標族群則是太陽能族群，受惠大陸「能耗雙控」政策，市場聚焦全球能源轉型趨勢，太陽能、風力發電等泛綠能概念股匯聚多頭人氣。觀察1日盤面，包括新晶投控亮燈漲停，安集也大漲逾7％，聯合再生、國碩、碩禾全都力守平盤之上。

(時報資訊)

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