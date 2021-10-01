恒大債務風波延燒，公司先前曾表示，因持續負面新聞報導嚴重影響潛在購房者信心，預期恒大9月銷售將持續大幅下降。中國指數研究院9月30日公布的「1～9月房地產企業銷售業績」顯示，恒大1～9月銷售額為人民幣（下同）4,556.5億元，顯示恒大9月銷售較8月大跌超過五成。
香港經濟日報報導，恒大9月初公布2021年前8個月銷售額為4,386.5億元，8月銷售額則為380.8億元。若由此推算，恒大9月銷售額為170億元，較8月銷售成績下跌55％。
報導指出，恒大2020年並未公布9月或1至9月的銷售額，公司2020年10月9日公布，9月1日至10月8日38天內累計銷售額為1,416.3億元，恒大於2019年9月銷售額則為831.1億元。
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