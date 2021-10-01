美股齊挫，台股由台積電領跌，盤中一度大跌304.74點，連破16900、16800、16700點3道整數關卡，達16630.03點。法人認為，收盤若無法重新站回16800點，恐轉向偏空格局。

10時52分止，加權指數來到16631.51點，下跌303.26點，成交值新台幣1528.56億元，8大類股全面下跌。

台積電盤中來到571元，下跌1.55%；大立光在平盤2190元上下游走；鴻海小跌1.43%，來到103.5元。

面板雙虎盤中逆勢上漲，友達來到18元，上漲1.98%；群創來到17.25元，上漲1.47%。

台塑四寶台化、台塑化、台塑、南亞盤中下跌2.03%至3.17%。貨櫃三雄萬海、長榮、陽明下跌2.95%至3.77%。

德信證券副總經理吳文彬表示，雖然利空測試，盤中跌破16800點，但從技術面來看，收盤仍須重新站回16800點，否則短線頭部成型，恐轉趨偏空格局。不過，若能重新回到16800點之上，則短線有反彈機會。

吳文彬指出，美國2022年通膨疑慮、聯邦準備理事會（Fed）縮表、中國限電對電子股造成壓力等眾多利空交集，台積電短線下跌近70元，帶著大盤向下，但只要台積電止跌，外資止賣，台股仍有機會反彈。

他說，電子股轉弱，但國際油價上漲使儲能、綠能股抗跌，塑化股、鋼鐵等傳產股相對較有表現機會，加上五倍券發放，將帶動內需產業需求。（編輯：楊蘭軒）1101001

(時報資訊)

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