【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日再度重挫，失守16700點。玻陶族群龍頭台玻(1802)股價跌幅逾4%，帶頭下殺，冠軍(1806)、中釉(1809)及和成(1810)等紛紛跟進下跌，玻陶指數跌幅逾4%，成為盤面上最為弱勢族群。

中國大陸近日嚴格實施耗能雙控政策，台玻在江蘇產能包括淮安、鹽城、昆山廠區，雖然受到部分影響，但目前玻璃價格仍高，利潤還是不錯，後續價格走勢，將觀察當地限電情形。

台玻在新材料玻璃方面，因應中國大陸及印度市場對於保護貼需求增加，今年將生產0.33mm與0.44mm規格，改善品質並提高含鋁量，達到全產全銷為目標。而在纖維事業方面，台玻玻璃纖維產品持續以降低成本，加速研發增加產品價值為方針。對於RP，與美國歐文斯科寧公司合作的新窯，產能提高效率增加，先進玻璃纖維的配方與生產技術，持續供應客戶更全面及高性能環保產品。

冠軍在大陸區營運，去年正式與大陸合作伙伴鷗住工合作成立海鷗冠軍品牌，冠軍持股約43.46%，目前貢獻度正在漸漸增加當中。冠軍在大陸昆山資產活化第3季將認列處分，初估每股貢獻約2.5元，第3季營運樂觀可期，今年營運可望由虧盈。

台灣營建業受疫情影響，施工工期、缺工及缺料都面臨挑戰，今年台灣房市表現熱絡，為滿足新建案附加價值、建案工期等需求，帶動營建業者採取採購分散策略，冠軍憑藉擁有MIT製造、設計、優質售後服務等利基，8月營收為今年單月營收新高，9月仍樂觀以待。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意