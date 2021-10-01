【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據日本銀行（央行）周五公布的短觀調查報告，日本9月企業信心已經連續5季改善，強勁的全球需求為該國製造業帶來提振，也為下一任政府推動經濟復甦的計畫帶來吉兆。

這份調查顯示，持續推進疫苗接種以及對經濟解封的憧憬，也有助於提振非製造業者的信心，印證了日本央行對於防疫緊急事態結束後，消費力將獲得提振的看法。

但調查也顯示，由於零組件短缺和亞洲工廠停工打亂生產步伐，日本製造業預期未來三個月業務環境可能惡化，凸顯出日本仰賴出口的經濟復甦有多脆弱。

最新公布的日銀短觀報告指出，第三季（7～9月）日本大型製造業信心指數為+18，高於第二季的+14，並優於經濟學家預估的+13。

大型非製造業信心指數從+1小升至+2，優於市場預期所預期的與上季持平，雖然力道不強，仍為連續第5個季度改善。

這項調查結果，對即將在下周接任日本首相的岸田文雄（Fumio Kishida）而言是一大喜訊，其上任後的首要之務就是振興日本經濟，並將更多財富分配給日本家庭。

此外，大型企業預估本財年（截至2022年3月底）資本支出將提高10.1%，這也支持日本央行的觀點，即強勁的企業部門活動可望抵消部分消費力道的疲軟。

(時報資訊)