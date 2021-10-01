【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據日本銀行（央行）周五公布的短觀調查報告，日本9月企業信心已經連續5季改善，強勁的全球需求為該國製造業帶來提振，也為下一任政府推動經濟復甦的計畫帶來吉兆。

　這份調查顯示，持續推進疫苗接種以及對經濟解封的憧憬，也有助於提振非製造業者的信心，印證了日本央行對於防疫緊急事態結束後，消費力將獲得提振的看法。

　但調查也顯示，由於零組件短缺和亞洲工廠停工打亂生產步伐，日本製造業預期未來三個月業務環境可能惡化，凸顯出日本仰賴出口的經濟復甦有多脆弱。

　最新公布的日銀短觀報告指出，第三季（7～9月）日本大型製造業信心指數為+18，高於第二季的+14，並優於經濟學家預估的+13。

大型非製造業信心指數從+1小升至+2，優於市場預期所預期的與上季持平，雖然力道不強，仍為連續第5個季度改善。

這項調查結果，對即將在下周接任日本首相的岸田文雄（Fumio Kishida）而言是一大喜訊，其上任後的首要之務就是振興日本經濟，並將更多財富分配給日本家庭。

　此外，大型企業預估本財年（截至2022年3月底）資本支出將提高10.1%，這也支持日本央行的觀點，即強勁的企業部門活動可望抵消部分消費力道的疲軟。

(時報資訊)

#央行 #製造業 #短觀 #岸田文雄

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28680.89 -771.77(2.62%)
12:06
南韓KOSPI
3029.38 -39.44(1.29%)
12:06
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7086.42 -21.74(0.31%)
09/30
法國CAC
6520.01 -40.79(0.62%)
00:05
德國DAX
15260.69 -104.58(0.68%)
09/30

延伸閱讀