中國展開十一假期，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於當地時間9月30日發表聲明表示，在中國慶祝十一之際，謹代表美國表示祝賀。布林肯指出，美國尋求合作解決美中共同面臨的挑戰，並祝願未來一年和平、幸福和繁榮。
中美關係膠著已久，近日出現和緩跡象，中國國家主席習近平和美國總統拜睽違7個月，於9月10日再度進行通話，雙邊合意於氣候合作等多方面議題尋求合作空間，外界高度關注後續動態，以及G20期間是否舉行「習拜」實體會談。
另一方面，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也對習近平發出賀電表示，中國在國際事務中發揮重要作用，俄羅斯重視與中國的夥伴關係以及戰略合作，有意進一步發展雙邊對話，以及在不同領域展開豐富成果的合作。
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