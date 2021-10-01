中國展開十一假期，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於當地時間9月30日發表聲明表示，在中國慶祝十一之際，謹代表美國表示祝賀。布林肯指出，美國尋求合作解決美中共同面臨的挑戰，並祝願未來一年和平、幸福和繁榮。

中美關係膠著已久，近日出現和緩跡象，中國國家主席習近平和美國總統拜睽違7個月，於9月10日再度進行通話，雙邊合意於氣候合作等多方面議題尋求合作空間，外界高度關注後續動態，以及G20期間是否舉行「習拜」實體會談。

另一方面，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）也對習近平發出賀電表示，中國在國際事務中發揮重要作用，俄羅斯重視與中國的夥伴關係以及戰略合作，有意進一步發展雙邊對話，以及在不同領域展開豐富成果的合作。

(時報資訊)

#雙邊對話 #G20

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28680.89 -771.77(2.62%)
12:06
南韓KOSPI
3029.38 -39.44(1.29%)
12:06
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7086.42 -21.74(0.31%)
09/30
法國CAC
6520.01 -40.79(0.62%)
00:05
德國DAX
15260.69 -104.58(0.68%)
09/30

延伸閱讀