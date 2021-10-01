【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數203.17點，跌3.42點；總計126家漲、544家跌、67家持平；委買6559025張、委賣4514435張；總成交值332.77億元。

(時報資訊)

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