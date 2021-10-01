【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數16639.42點，跌295.35點；總計71家漲、873家跌、42家持平；委買27387990張、委賣20142998張；總成交值1583.94億元。

(時報資訊)

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