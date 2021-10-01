韓媒報導指美國政府要求台積電等廠商提供機密資料，引發各界高度關注，並遭國民黨主席江啟臣痛批對台積電無情無義，經濟部長王美花今(1日)在立法院受訪時表示，美國請廠商提供資訊確認是自願性質提供，廠商如需要政府協助，經濟部一定協助，不樂見把特定廠商當做政治攻防，經濟部已向美方官員了解情況，美國政府不會洩露、公開廠商提供的資料。

王美花表示，大家對這件事情都非常關心，經濟部也持續掌握，確定這是自願性質的提供，美國商務部也有邀請美國、韓國等廠商提供相關資訊，並不是針對性的，政府一直與廠商密切聯繫，也了解狀況，廠商如果需要政府協助，政府一定會協助，不要把特定廠商當做政治攻防，這是政府所不樂見的，經濟部昨日已向美國官員了解，美國政府不會洩露、公開廠商提供的資料。

王美花指出，美國關心晶片短缺問題，是因車用晶片短缺，台灣廠商也已增加生產，為何依然缺貨，造成美國汽車廠商停工停產。她說明，台灣代工生產的晶片，是交回去給晶片設計廠商，而生產後需要進行封裝測試，台灣生產的車用晶片有1/3是在台灣封裝測試，2/3是送到馬來西亞等東南亞國家封裝測試，之前馬來西亞受疫情影響，造成晶片生產不順暢，現在產能已恢復8成，對恢復供給應該會有幫助。

對於各界關切交出機密資料是否可能讓競爭對手獲知台灣廠商的商業機密？王美花表示，由於資料提供是自願性的，問券將由設計、製造廠商、使用端來回答，台積電也已表示不會侵害客戶及股東權益，會以此為原則思考要提供哪些資料。

韓國媒體報導，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前在半導體高峰會上表示，政府需要更多有關晶片供應鏈的訊息，以提高處理危機的透明度，並確定導致短缺的根本原因，要求台積電、三星等晶圓代工廠交出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等。

(時報資訊)