【時報記者林資傑台北報導】美系外資出具最新報告，指出蘋果iPhone 13系列預購需求強勁、交貨時間比去年12系列更長，供需吃緊將有助主要供應鏈第四季營運強勁成長、帶動股價表現優於大盤，點名買進鴻海(2317)及台達電(2308)、目標價分別上看150元及355元。

鴻海股價9月初觸及113元波段高點，隨後於104～110.5元區間盤整，受台股重挫近285點影響，今（1）日開低下跌1.43％至103.5元，早盤維持約1％跌幅，表現相對抗跌。不過，三大法人近期持續偏空操作，本周迄今合計賣超2萬8903張。

美系外資指出，iPhone 13系列的全球交貨時間將比去年12系列更長，目前13 Pro為15～27天、13 Pro Max為16～28天，高於12 Pro的18～24天及12 Pro Max的11～22天，13及13 mini亦須10～14、11～14天，高於12及12 mini的8～13、7～9天。

其中，第二季分占iPhone總出貨量37％、17％的美國及中國大陸，iPhone 13的高階機型交貨時間也變長。美系外資指出，iPhone 13 Pro／Pro Max在中國大陸及美國開放預購當天的預計交貨時間為15～18、9～30天，如今已分別延長至44、37天。

對於iPhone 13系列的交貨時間較去年更長，美系外資認為主要受到2因素影響，一是中國大陸iPhone 13系列售價較12系列便宜300～800元人民幣，以及疫情持續導致更嚴重的零組件短缺及物流、勞力問題。

美系外資指出，觀察過去iPhone 11及12系列，在發表會前股價表現遜於大盤的主要供應商，受惠市場需求及出貨量優於預期，隨後表現均優於大盤。今年多數主要供應商股價在發表前會表現亦遜於大盤，預期需求優於預期將帶動後續股價表現優於大盤。

雖然近期中國大陸「能耗雙控」政策造成的限電停工引發市場憂慮，但美系外資認為，相較於上游及半導體產業，下游的ODM／EMS業務需要電力較少，需要較多勞力。相較於和碩及立訊部分產能位於受限的昆山、蘇州及東莞，鴻海主要產能則位於鄭州。

美系外資看好iPhone 13需求優於預期，可望使鴻海等主要供應商營收自10月起展現強勁月成長，11、12月表現將持續強勁，動能甚至可望持續明年首季的傳統淡季，稼動率提升將進一步提升營運效率及獲利能力，給予鴻海及台達電「買進」評等。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意