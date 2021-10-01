【時報記者張漢綺台北報導】儘管因終端需求減弱，被動元件客戶轉趨保守，導電漿廠勤凱(4760)謹慎看待第4季營運，不過公司積極佈建LED等導電漿新應用，隨著新產品佈局逐漸顯現，可望降低單一產業景氣下滑衝擊，勤凱預估，今年營運可望再創歷史新高，明年亦可望維持成長。

勤凱深耕導電漿料市場，目前產品90%應用於被動元件的電容及電感產品，公司亦於去年開始切入電阻導電漿，客戶除國內被動元件廠國巨(2327)集團、華新科(2492)等大廠，挾技術及研發能力已可與日美廠商相抗衡，去年也成功打入韓國市場，取代日廠成為供應商，成為今年營運高成長的推手。

在太陽能背銀導電漿料部分，目前勤凱產品已成為多家台灣太陽能電池廠主要供應商，由於綠能產業為全球未來趨勢，亦帶動勤凱太陽能背銀導電漿業績逐步攀高。

受惠於公司產品市佔率提升，勤凱今年上半年稅後盈餘為1.04億元，年增69.27%，每股盈餘為3.5元，累計前8月合併營收為12.26億元，年成長66.08%。

儘管因終端需求減弱，被動元件客戶轉趨保守，勤凱謹慎看待第4季營運，但勤凱預期，下半年還是會比上半年好，全年可望再創歷年新高。

為降低單一產業景氣波動風險，勤凱積極開發新產品，包括應用於LED照明、半導體及散熱的導電漿，預期新產品將在未來幾年陸續發酵，成為公司未來營運成長新動能。

(時報資訊)

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