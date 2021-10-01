【時報記者郭鴻慧台北報導】桂盟(5306)2021年受惠自行車鏈條持續成長，加上汽車正時系統與車庫開開門機同步成長帶動下，法人樂觀預期，今年度將維持成長趨勢。2022年在越南自行車鏈條產能逐漸投產帶動，營運仍將維持成長腳步。

桂盟因應中高階自行車、電動自行車需求熱絡，第3季加入新產能，由於今年中高階車種將擴產，並對整車廠及補修市場持續調整產品價格，雖然在越南的鏈條廠8月起受疫情干擾降載生產，對產品供應形成一大不利變數，但法人仍期待第3季的業績表現。

後疫情時代，歐洲地區對自行車車道增加，加上美國地區用自行車通勤需求，自行車市場熱絡，將帶動中高階鏈條需求持續熱絡，桂盟訂單滿滿，加上高階鏈條需求逐漸回溫，桂盟現有產能已達滿載水準，已規劃越南廠部分產能增加自行車鏈條，法人看好，2021年自行車鏈條營收將成長逾2成。

在2020年7月中國大陸國六政策正式上路，帶動車廠對正時系統需求回溫，法人預期，在2021年國六政策持續及車市熱絡下，桂盟2021年汽車正時系統營收成長腳步不停；另外，在美國房市銷售數據持續增溫帶動，2021年車庫門開門機營收也將維持成長。

(時報資訊)

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