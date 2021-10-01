【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在美國國會兩院通過一項可維持政府運作至12月初的臨時撥款法案後，接下來民主黨政府還有許多任務需要完成，緊接著眾議院準備就1兆美元基建法案進行表決，但民主黨進步派人士已經表態不會支持，這場自家人鬩牆的戲碼使拜登推動議程面臨著重大考驗。此外，由民主黨以些微多數掌控的國會兩院也必須設法通過提高或凍結政府舉債上限的措施，以避免美國陷入一場史上罕見的經濟和金融風暴。

在周四午夜最後期限前幾個小時，美國國會參眾兩院終於分別以65票對35票、254票對175票通過一項臨時撥款法案，將維持聯邦政府運作到12月3日，這項法案已經獲得拜登總統簽署。

拜登在簽署法案後表示：「還有許多工作必須完成，但這項法案的通過告訴我們，兩黨合作是有可能的」。

克服了這一道障礙後，拜登和眾議院議長佩洛西將緊鑼密鼓推動1兆美元大基建法案的投票，這項法案在兩黨支持下已經在參議院通過。

但部分民主黨進步派眾議員因不滿黨內迄今仍無法就3.5兆美元的配套法案達成協議，已經揚言將反對投資道路、橋樑和其他基礎設施的基建法案。

民主黨進步派人士放話，在1兆美元基建法案的表決中將投下反對票，除非內部在3.5兆美元社會支出方案能達成協議，這項龐大的法案將為增進社會福址和應對氣候變遷提供資金。

眾議院議長佩洛西證實，眾院將在周四就基建法案進行投票。當記者詢問眾院民主黨第二號人物霍耶（Steny Hoyer）是否有信心該法案能在周四闖關成功，他只回答了一句：「沒有」。

此外，美國政府面臨的另一場迫在眉睫的重大危機，是國會兩黨迄今仍就是否應提高或凍結舉債上限方面相互角力、爭執不休。目前美國財政部的聯邦舉債上限為28.4兆美元，民主黨希望凍結或提高這個天花板。

美國財政部長葉倫此前提出警告，如果國會再不採取行動，美國將在10月18日左右爆發史上前所未見的債務違約。周四在眾議院金融服務委員會接受質詢時，葉倫再度警告，如果美國政府倒債，勢必造成「無法彌補的傷害」。

聯準會主席鮑爾上周也提出警告表示，不要以為央行能阻擋得了債務違約引發的風暴。他表示，聯準會可能無法讓經濟和金融市場免於受到美國債務違約的影響，並呼籲國會提高舉債上限，以避免這個災難性的風險。

此前民主黨人在一項政府撥款法案中附加凍結債限條款，但這個法案周一遭到參議院共和黨人擋下。周三眾議院再度通過一項凍結債限到2022年12月的法案，但料將再度遭到參議院封殺。參議院多數黨領袖舒默表示參院最快可能在下周進行表決。參議院少數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）已一再重申，共和黨不支持提高舉債上限。

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