【時報記者王逸芯台北報導】美聯準會(Fed)即將縮減購債，加上大陸能耗雙控政策持續衝擊供應鏈，衝擊美股四大指數齊收跌，其中道瓊大跌546點，日韓股市同步走跌，台股今開低51.77點、報在16883點，在電金傳均弱勢、加上美期跌幅擴大，導致台股跌幅快速擴大，跌破昨日低點、重挫逾280點、摔下16700大關，指數最低下探至16650點。大陸恒大事件並未解決、美國經濟成長腳步放緩，造成美國道瓊指數近期震盪加劇，市場持續關注美國聯準會貨幣決策及縮表行程。

晶圓雙雄台積電(2330)開低震盪、跌幅逾1%、早盤股價最低觸571元，針對美國政府要求提供晶片庫存、訂單等商業機密資料，據悉，台積電表達不會透露個別客戶的商業機密資訊，聯電(2303)震盪下跌約1%。面板股今逆勢抗跌，友達(2409)、群創(3481)早盤分別持穩盤上、均漲逾1%，彩晶(6116)則在平盤附近震盪，為盤面少數強勢族群。鴻海(2317)入股Lordstown Motors俄亥俄州廠，將生產電動車，惟今日受到大盤拖累，下跌近1.5%。

傳產股今也呈現全數拉回，玻璃、塑化指數一度下跌2.8%，玻璃、運輸類股指數更一度下跌逼近3%。二線塑化股華夏(1305)近期獲投信強勢買進，今明顯修正，跌幅約4.5%。航運股部分，貨櫃三雄長榮、陽明(2609)下跌約3.5%，萬海(2615)跌幅約2.5%，散裝航運新興(2605)重挫逾4.5%，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)跌幅也均超過3%，。

分析師表示，台股指數技術面仍未翻多，上方仍有均線反壓，等待成交量放大，外資積極買超才有上攻機會，操作上在盤勢止穩之前，建議避開基本面有成長疑慮，目前盤勢仍有繼續回測可能，建議待盤勢止穩，關注技術面尚未破壞多方結構之個股，包括半導體、蘋概、伺服器族群。

另外，分析師也點出，近期台股大盤及個股股價，面臨大陸限電措施及美股四大指數漲多下跌影響，會出現漲多修正的可能，應該也是在等美股最後補跌而已；不過後續等到美股補跌完畢，預計台股大盤及個股股價才會出現比較像樣的跌深反彈。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意