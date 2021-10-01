【時報記者沈培華台北報導】不鏽鋼上游大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)10月內銷盤價均開高，外銷亦漲，下游加工廠如彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等前三季獲利可期，第四季營運仍可維持高檔，後續則要看轉嫁能力，整體而言，今年不鏽鋼市況明顯好轉，上下游營運均可比去年大幅成長。

不鏽鋼上游大廠燁聯先開出10月盤價，內銷304系熱、冷軋鋼板及鋼捲每公噸大漲7000元，外銷304系列每噸漲200~250美元。唐榮亦開高盤，漲幅低於燁聯。唐榮10月不鏽鋼內銷熱冷軋304系每噸漲4500元，外銷每噸漲160~250美元。

今年以來，受惠鋼價走揚、出貨量穩增，下游加工廠如彰源(2030)、允強(2034)、運錩(2069)等前8月營收均成長，獲利增幅更大；隨著不鏽鋼價續漲，可望推升這些廠商9月營收延續8月好表現，第三季營收預計將達歷史高檔水準。展望第四季，隨不鏽鋼上游大廠燁聯盤價走揚，跟進漲價，營收仍有機會續強。

不過，隨著上游今年以來不斷調升不鏽鋼價，惟終端需求逐漸轉為平穩，沒有追漲力道，下游業者轉嫁壓力漸增，但整體而言，受惠鋼價走揚、銷量穩健，彰源、允強、運錩等第四季業績仍可維持高檔，今年營收、獲利表現將遠優於去年。明年業績能否續強，則須持續留意終端需求、各廠能否成功轉嫁成本。

彰源前8月營收93.54億元，年增38.63%；前兩季毛利率逐季提升，自14.3%上升到17.16%。上半年每股淨利1.44元，比去年同期轉盈。

允強前8月營收113.18億元，年增31.28%，前兩季毛利率從12.14%提升至15.36%。上半年每股淨利1.16元，優於去年同期的0.69元。

運錩1~8月營收84.87億元，年增87.55%，前兩季毛利率從12.37%略增至12.85%。上半年每股淨利1.76元，比去年同期轉盈。

(時報資訊)

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