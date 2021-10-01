【時報-台北電】台經院公布8月製造業景氣概況。全球目前仍在Delta變種病毒風險之下，部分國家強化嚴格管控措施，使得國際物流緊繃及部分零組件產能吃緊狀況持續。在國內方面，疫情反覆為全球經濟帶來不確定，加上缺櫃、缺料等問題持續，去年比較基期逐月升高，致相關數據增幅呈現縮減。製造業景氣信號值由110年7月之16.70分，減少0.51分至8月之16.19分，燈號續維持在揚升的黃紅燈。

8月景氣信號各主要組成項目觀察，有3個項目分數減少、2項增加，經試算模型加權後，信號值減少0.51分，其中在分數減少方面，以需求面減少0.51分幅度最多、經營環境面及售價面分別減少0.17分及0.07分；在分數增加方面，原物料投入增加0.23分最多，成本面增加0.01分次之，燈號座落於代表景氣揚升的黃紅燈。

8月不同燈號的消長觀察，呈現衰退的藍燈比重由110年7月的2.94%增加至8月的7.11%，低迷的黃藍燈由5.46%增加至6.29%，持平的綠燈由23.62%增加至27.77%，而揚升的黃紅燈由47.13%減少至40.62%，繁榮的紅燈由20.85%減少至18.21%。（編輯整理：張嘉倚）

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