【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數204.45點，跌2.14點；總計150家漲、468家跌、70家持平；委買6319645張、委賣4241404張；總成交值230.82億元。

(時報資訊)

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