【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數16690.31點，跌244.46點；總計92家漲、836家跌、51家持平；委買26309074張、委賣18912706張；總成交值1110.63億元。

(時報資訊)

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