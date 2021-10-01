商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors公司（納斯達克股票代碼：RIDE）與鴻海科技集團（2317）今日宣布，已達成原則性框架協議，將在Lordstown Motors位於俄亥俄州 620 萬平方英尺的生產和組裝工廠共同展開電動車合作項目。該協議尚不具有約束力，最終內容須待協商後而定。

另今日雙方也簽署股份認購協議，由鴻海以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors 認購約5,000萬美元的公司普通股，此價格為框架協議簽署日前十五個交易日的平均日交易價。鴻海在一定期限內將持續持有這些股份。

雙方的合作框架包括Lordstown Motors和鴻海將盡商業上的最大努力，談判達成最終協議，鴻海預計以2.3 億美元購買Lordstown廠房與設備，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產。

雙方將討論簽署一份製造協議，由鴻海在Lordstown工廠製造該客戶 Endurance 全尺寸皮卡車款，作為本次收購的附帶條件，而Lordstown也同意讓鴻海參與未來車輛發展計劃。

在最終協議完成的同時，Lordstown Motors將提供認股權，此認股權可在交割三年內，鴻海將以每股10.5美元的價位，行使購買170萬股普通股。雙方同意後續會針對其他皮卡車項目授權機會進行討論。根據最終協議完成交易後，鴻海將向Lordstown 負責運營和製造員工提供就業機會。Lordstown Motors也會跟鴻海簽訂一份場地租賃合約，將為Lordstown的員工與專用設備取得適合的空間。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海對與Lordstown Motors 的資源整合與夥伴關係有很高的期待，除了能更快實現鴻海在北美市場建立電動車產能的目標時程，還能幫助我們提供設計與生產服務給不同車型的彈性。這個雙贏的合作是鴻海在EV事業以及轉型策略上的一個重要里程碑。相信Endurance 皮卡貨車運用輪內馬達的創新設計，在製造與用戶體驗上具有優勢，在專業分工的商業模式下更能取得成功。此外，此工廠設備將協助讓產品能快速上市，並支持鴻海的合作夥伴與客戶 Fisker公司。

Lordstown Motors Corp. 執行長 Daniel Ninivaggi也表示，Lordstown對於跟鴻海這樣世界一流製造商合作的前景感到興奮，深信這種關係將為Lordstown提供運營、技術和供應鏈的優勢，同時加快整個工廠在車輛生產和招募人才的速度，這個夥伴關係將使Lordstown能夠利用鴻海廣泛的製造專業知識和具有成本效益的供應鏈，讓Lordstown能夠專注於將Endurance 產品推向市場，為Lordstown客戶提供服務與產品，同時設計和開發更創新的新車型。

(時報資訊)

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