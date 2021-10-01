【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐股周四收於持平；旅遊休閒股的下滑，限制了礦業股的上漲。同時，由於擔心全球經濟放緩和通膨上升，歐股在九月跌逾3%。

　周四泛歐Stoxx 600指數收跌0.22點或0.05%，為454.81點。礦業股上漲2.0%，旅遊休閒股漲2.2%。

　在連七個月上漲之後，泛歐股市基準指數在九月下滑了3.4%；政府債券殖利率的上升，讓投資人抽走對高成長的科技股投資，轉向經濟敏感的銀行股和能源股。

　BCA分析師表示，近期市場的走向顯示，輪動正進行中，從以商品導向轉向以服務導向的產業和資產。預計未來12至18個月，利率的上升不會對實體經濟造成破壞性影響，建議投資人對股市保持適度的配置。

儘管歐洲經濟的穩定性，但是九月出現越來越多的風險，包括美聯準會趨鷹派立場、供應鏈的限制、以及房地產開發商中國恆大集團的財務困境，此皆壓低了市場買氣。

　以防禦性股票為主的瑞士股市為九月跌幅最大的股市；而以銀行業為主的西班牙和英國股市，仍然保持強勁。

　瑞典的H&M下跌3.4%；該時尚零售商表示，九月的供應鏈干擾影響了銷售。

　包括約翰走路等品牌的烈酒商Diageo跌1.2%。該公司表示，隨著人們趨近於選擇高級品牌，公司營業利益將有所提升。

　瑞典雲端通訊服務商Sinch漲3.1%。該公司同意以19億美元的價格，買下基於雲端技術的電子郵件傳輸平台Pathwire。

(時報資訊)

#歐股

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
28861.83 -590.83(2.01%)
10:35
南韓KOSPI
3026.33 -42.49(1.38%)
10:36
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7086.42 -21.74(0.31%)
09/30
法國CAC
6520.01 -40.79(0.62%)
00:05
德國DAX
15260.69 -104.58(0.68%)
09/30

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