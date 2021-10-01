近年來全球颳起電動車旋風，但早在1982年，紅極一時的美國影集《霹靂遊俠》中，就已經有了電動車的雛型。劇中帥到爆的霹靂車是一台人性化的萬能電腦車，由人工智慧引導，會說話，幾乎無所不能。相信當時很多人認為這只是戲劇效果，根本是天方夜譚，一笑置之。 未料30幾年後，夢想成真，智能車真得出現了，未來甚至有可能取代燃油汽車，成為主流車，衍生的商機具有無限想像空間。該如何趕搭電動車大商機，搶車票上車，當個霹靂遊俠呢？本專題將深度剖析電動車的前景、供應鏈，以及投資機會點，讓投資人掌握電動車新藍海契機。