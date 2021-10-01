根據集邦科技研究顯示，受惠於消費性快充產品需求快速上升，如手機品牌小米、OPPO、Vivo自2018年起率先推出快速充電頭，憑藉高散熱效能與體積小的產品優勢獲得消費者青睞，截至目前筆電廠商也有意跟進，使氮化鎵（GaN）功率市場成為第三代化合物半導體產業中產值上升最快速的類別，預估2021年營收將達8,300萬美元，年增率高達73％。

廠商方面，納微半導體（Navitas）將以29％的出貨量市占率超越Power Integrations，拿下今年全球GaN功率元件市場第一名。憑藉其特色GaN快充IC設計方案和良好供應鏈合作關係，進而成為消費市場GaN功率晶片第一大供應商，目前已與全球頂級手機OEM廠商及PC設備製造商展開合作，包括戴爾、聯想、LG、小米、OPPO等。

Navitas今年快充IC訂單持續增加，此前在台積電Fab2的6吋廠投片，下半年將轉進至8吋廠以緩解產能緊缺問題，而三安集成也是其意向代工廠。另外，對於其他GaN應用市場，資料中心也可能成為Navitas優先切入點，預計2022年會投入相應產品。

Power Integrations作為老牌電源晶片廠商，在GaN功率市場長期作為絕對主導地位，今年推出了基於PowiGaN技術的新一代InnoSwitch 4-CZ系列晶片，搭載至Anker 65W快充充電器等產品，取得市場一致好評。另外，近期發布的首款集成AC-DC控制器和USB PD協定控制的單晶片產品，或成為推升其今年營收成長的又一大關鍵動能，預估將以24％出貨量市占率位居全球第二。

中國廠商英諾賽科（Innoscience）今年出貨量市占率一舉攀升至20％，躍升為全球第三，主要受惠於其高、低壓GaN產品出貨量大幅增長，其中，快充產品更首次進入一線筆電廠商供應鏈。與此同時，蘇州8吋晶圓廠已步入量產階段，IDM模式優勢將在GaN產業高速發展中逐步顯現。

(時報資訊)