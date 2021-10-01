【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國勞工部周四公布，上周（截至9月25日）初次請領失業給付人數較前一周增加1.1萬人，為36.2萬人，遠超出市場預期的33萬人。上周初領失業給付人數4周均值為34萬人，較前一周增加4250人。截至9月18日止當周，美國續領失業金人數為280.2萬人，較前一周減少1.8萬人。

2.美國第二季國內生產毛額（GDP）季增年率終值為6.6%，與前值一致，並符合市預期。

3.美國商務部公布，美國第二季企業稅後盈餘成長率由9.2%上修至10.5%。

4.房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期抵押貸款平均利率突破3%大關，升至3.01%，創下6月24日當周以來新高。

5.美國原油庫存意外增加，但中國擬擴大採購原油應付國內需求，周四國際油價漲跌互見，紐約期油收漲20美分或0.27%，為每桶75.03美元。倫敦布蘭特10月期油收跌12美分或0.15%，為每桶78.52美元。兩期油合約盤中均一度跌逾1美元。即將成為現貨月份合約的布蘭特12月期油收漲0.3%，為每桶78.31美元。

6.美國最新公布的就業數據意外疲弱，周四美元失守1年高點，尾盤ICE美元指數跌0.2%，報94.199，盤中最高一度升至94.504，創下去年9月28日以來新高。9月美元指數漲1.7%，為連續第2個月收高；第三季美元漲2%。

7.美國上周初次請領失業給付人數超出預期，受美元走跌提振，周四國際金價反彈大漲逾2%。紐約12月期金收漲34.1美元或2%，為每盎司1757美元；9月金價收跌3.4%，第三季收跌0.8%。周四銀價漲2.5%，報每盎司22.04美元。鉑金漲1.3%，為每盎司962.61美元。鈀金漲2.4%，為每盎司1901.41美元。

(時報資訊)