鴻海（2317）今天宣布與美國商用電動輕型卡車新創公司Lordstown Motors簽署合作框架協議。

除了將認購Lordstown普通股，鴻海也預計以2.3億美元購買Lordstown廠房與設備，協助Lordstown製造電動車，也會運用此工廠設備支援鴻海另一電動車客戶Fisker。

鴻海集團今天宣布與Lordstown Motors達成原則性框架協議，將在Lordstown Motors位於俄亥俄州620萬平方英尺的生產和組裝工廠，共同展開電動車合作項目。

鴻海指出相關協議尚不具有約束力，最終內容須待協商後而定。

鴻海與Lordstown Motors今天也簽署股份認購協議，由鴻海以每股6.8983美元的價格，向Lordstown Motors認購約5000萬美元的公司普通股，此價格為框架協議簽署日前15個交易日的平均日交易價。鴻海在一定期限內將持續持有這些股份。

雙方框架協議內容包括Lordstown Motors和鴻海將盡商業上的最大努力，談判達成最終協議，鴻海預計以2.3億美元購買Lordstown廠房與設備，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產。

此外鴻海與Lordstown Motors將討論簽署一份製造協議，由鴻海在Lordstown工廠製造Lordstown的Endurance全尺寸皮卡車款，作為本次收購的附帶條件。Lordstown同意讓鴻海參與未來車輛發展計劃。

在最終協議完成的同時，Lordstown Motors將提供認股權，此認股權可在交割3年內，鴻海將以每股10.5美元的價位，行使購買170萬股普通股。雙方也同意後續會針對其他皮卡車項目授權機會進行討論。

此外根據最終協議完成交易後，鴻海將向Lordstown負責運營和製造員工提供就業機會。Lordstown Motors也會跟鴻海簽訂一份場地租賃合約，將為Lordstown的員工與專用設備取得適合的空間。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，與Lordstown Motors的資源整合與夥伴關係，能更快實現鴻海在北美市場建立電動車產能的目標時程，此項合作是鴻海在電動車事業以及轉型策略上的一個重要里程碑。鴻海並表示，Lordstown Motors的工廠設備將協助讓產品快速上市，並支持鴻海的合作夥伴與客戶、電動車新創企業Fisker公司。

Lordstown Motors是總部位於美國俄亥俄州的電動車新創公司，主要開發輕型商用車輛，其中Endurance全電動皮卡是在俄亥俄州Lordstown工廠推出的第一輛電動車款。

鴻海今年5月與Fisker正式簽署框架協議，將以美國為首個製造據點，以MIH平台為基礎共同開發輕量化電動車平台，首款Fisker電動車2023年第4季量產，售價不包含補貼將低於3萬美元。

鴻海集團積極布局3+3策略包括電動車、數位健康、機器人等3大產業，以及人工智慧、半導體和未來通訊等3大核心技術。劉揚偉在4月下旬表示，鴻海集團在電動車專利超過300件。（編輯：楊昭彥）1101001

(時報資訊)

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