10月的第一個交易日，台股加權指數1日開低在16,883點，權王台積電（2330）開低在579元，大型權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）、貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）同步開低，前一日表現強勢的紡織股亦轉弱，早盤指數跌幅擴大，下跌逾140點。

美債殖利率攀升、通膨隱憂以及中國房市疑慮揮之不去，使美國四大指數在9月的最後一天走弱，標準普爾500指數、那斯達克指數雙雙回落到100日移動平均線之下，並同時寫下2020年3月以來最為慘重的單月跌幅。

道瓊工業平均指數9月30日終場下跌1.59％（546.8點）、收33,843.92點，創6月18日以來收盤新低。

那斯達克指數下跌0.44％（63.86點）、收14,448.58點，跌破100日移動平均線。

費城半導體指數下跌0.18％（5.74點）、收3,258.09點。

元富投顧指出，近三日外資賣超573億元，若外資賣超擴大，台股整理時間將拉長；短線台股欠缺主流股，成交量縮到3,000億元以下，台股屬測底格局。

外資期貨淨空單口數約1.6萬口，屬中性偏空操作。從技術面來觀察，台股面臨季線、月線下彎壓力，加上中國大陸限電對產業帶來不確定性，區間以16,600～17,000點來看待。

以內資為主的櫃買指數走勢偏弱，KD交叉向下，區間以200～210來看待，指標股看朋程、大甲、網家。美元指數已完成一年的底部型態，且縮減購債政策日益明朗，美元指數有機會續強，預期美元指數在93～94之間整理。

(時報資訊)

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