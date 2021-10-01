【時報記者任珮云台北報導】矽晶圓廠合晶(6182)現增發行股票，每股新台幣52元，即日起公開申購至10月5日，預計在10月7日抽籤，扣款日為10月6日，申購人應於扣款日前一日確認已存入足額金額扣款。合晶預期H2的營運表現會優於H1。

合晶第二季稅後盈餘2.28億元，季增幅、年增幅均達5成，EPS為0.45元，寫近7季新高；上半年稅後盈餘為3.78億元，同樣年增5成，EPS為0.74元。今年前8月營收為64.8億元，年增34%。

今年車市好轉，合晶重摻矽晶圓受惠，目前合晶的重摻營收占比約60-65%。重摻矽晶圓產品主要是應用在電子元件；而輕摻則是以IC為主。合晶下半年8吋重摻客戶開始換約，預估價格逐月上揚，下半年營收成長幅度仍可維持雙位數。合晶第二季合計的毛利率達32%，除了受惠產品組合外，上海廠和鄭州廠都已達經濟規模，使合併毛利率大幅超出預期。

大陸產區方面，合晶上海6吋廠年底拚月產能15萬片，鄭州8吋晶圓月產能約20萬片，鄭州12吋進行客戶認證中，最快於今年第3季開始量產出貨，月產能約1萬多片；在台灣產區，桃園龍潭廠8吋月產能約33萬片，楊梅廠6吋月產能約33萬片。以上都是拋光片的產能。

至於磊晶的生產，全都在上海晶盟，月產能約當8吋晶圓24萬片，且持續在增加中。

(時報資訊)

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