【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)今（1）日宣布，已與商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors（NSQ：RIDE）達成原則性框架協議，將在Lordstown Motors位於俄亥俄州620萬平方英尺的生產和組裝工廠，共同展開電動車合作項目。此協議尚不具約束力，最終內容須待協商後而定。

此外，雙方同日簽署股份認購協議，由鴻海以每股6.8983美元價格，認購Lordstown Motor約5000萬美元的公司普通股。此價格為框架協議簽署日前15個交易日的平均日交易價，鴻海在一定期限內將持續持有這些股份。

根據框架協議內容，雙方將盡商業上的最大努力，談判達成最終協議。鴻海預計以2.3億美元購買Lordstown廠房與設備，但不包括輪轂電機裝配線、電池模塊和包裝線資產、部分知識產權和其他資產。

其次，雙方將討論簽署一份製造協議，由鴻海在Lordstown Motors工廠製造該客戶Endurance全尺寸皮卡車款，作為此次收購的附帶條件。Lordstown Motors同意讓鴻海參與未來車輛發展計畫。

在最終協議完成時，Lordstown Motors將提供認股權，允許鴻海可在交割3年內，以每股10.5美元的價位，行使購買170萬股普通股。雙方也同意後續會針對其他皮卡車專案，授權機會進行討論。

在最終協議完成交易後，鴻海將向Lordstown負責營運和製造員工提供就業機會。Lordstown Motors則會跟鴻海簽訂一份場地租賃合約，將為Lordstown的員工與專用設備取得適合的空間。

鴻海董事長劉揚偉表示，與Lordstown Motors的資源整合與夥伴關係，除了能更快實現鴻海在北美市場建立電動車產能的目標時程，還能幫助集團提供設計與生產服務給不同車型的彈性。工廠設備也能支援鴻海的合作夥伴及客戶Fisker公司。

劉揚偉認為，此項雙贏合作為鴻海在電動車（EV）事業及轉型策略上的重要里程碑之一，相信Endurance皮卡貨車運用輪內馬達的創新設計，在製造與用戶體驗上將具優勢，且在專業分工的商業模式下更能取得成功。

Lordstown Motors執行長Daniel Ninivaggi表示，深信跟鴻海合作將為公司提供營運、技術和供應鏈優勢，加快工廠的車輛生產和人才招募速度，並利用鴻海廣泛的製造專業知識和具成本效益的供應鏈，得以專注將Endurance產品推向市場，並設計開發更創新的車型。

(時報資訊)

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