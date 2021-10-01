【時報-台北電】美股昨夜再遭空襲，道指重挫近550點，四大指數月線全黑，惟台股ADR逆勢偏多，今早美股期指逆勢走強，但日韓股市仍開低走低。台股昨在外資賣超縮手、傳產奮力強攻下，量縮收高近80點，但月線翻黑、季線也終止連5紅，今早受美股昨夜重挫衝擊，三大期指開盤全面下跌，10月台指期開盤下跌119點、為16800點，隨後大盤開低51.77點、為16883點。在電金傳齊跌下，大盤跌點快速擴大至200點，16800關告失。

主要權值股表現上，台積電開低為579元、矽力-KY(6415)開高在4,135元、信驊(5274)開低為2,280元、大立光(3008)開低在2,175元、富邦媒(8454)開高為1,635元、鴻海(2317)開低在104.5元、聯發科(2454)開平為905元、聯電(2303)開低在63.4元。

經濟、產業、國際情勢皆不明朗，美股四大指數昨夜再度下挫，收盤道指跌546.8點，或1.59%，收33,843.92點；那指跌63.86點，或0.44%，收14,448.58點；標普500指數跌51.92點，或1.19%，收4,307.54點；費半指數跌5.74點，或0.18%，收3,258.09點。個股方面，Lordstown Motors漲8.42%、維珍銀河漲12.15%、蘋果跌0.93%；道瓊成分股僅Salesforce、默克收高，其餘皆跌；費半成分股漲跌互見，英特爾跌0.39%、AMD漲2.54%、應用材料漲0.36%、美光跌0.78%；台股ADR除中華電信下跌，其餘皆漲，台積電ADR漲0.03%、日月光ADR漲1.55%、聯電ADR漲0.97%、中華電信ADR下跌2.07%。

台股周四在台積電漸穩，鋼鐵、運輸、紡織等傳產股強攻下，指數最高達16994點、大漲138點，惟臨收台積電遭空方突襲，終場大盤收漲79.31點、為16934.77點、成交量縮減至2694.58億元；累計9月跌555點、月線翻黑，第三季跌820點、季線終止連5紅，今年來漲2199.35點。籌碼面，周四外資賣超78.87億元，投信買超22.05億元，自營商賣超8.04億元，三大法人賣超64.86億元；累計9月，外資買超57.4323億元，投信買超97.1203億元，自營商賣超333.9948億元，三大法人賣超179.44億元。

分析師表示，9月月線、第3季季線同步收黑，第4季看法趨向中性保守，估指數將於16,300至18,000點區間震盪，操作傳產股勝率高於電子股。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

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