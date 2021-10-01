處理器大廠美商超微（AMD）發表第26期年度企業社會責任報告，重點闡述AMD在過去一年的成就，包括自2014年到2020年的目標績效，並公布2025至2030年的新目標。今年報告主要介紹在環境保護、社會責任、公司治理（ESG）的四大關鍵領域，包括數位影響、環境管理、供應鏈責任、以及多元、歸屬感與共融，引導公司以目標為導向朝著高效能運算邁進。

AMD企業責任與國際政府事務全球副總裁Susan Moore表示，AMD的高效能運算解決方案在協助解決當前與未來的全球挑戰具有巨大潛力，對此我們深受鼓舞。同時我們也體認到，重要的不僅是技術能達成甚麼目標，還有我們如何負責任地開發與供應這些技術。在公司各層面的業務中融入環境保護、社會責任、公司治理（ESG）績效與透明度，可幫助我們為利益相關者帶來積極與正面的影響。

AMD去年成立AMD COVID-19 HPC Fund高效能運算研究基金，為各大學與機構提供運算資源，協助加快對COVID-19與其他疾病的醫學研究。AMD持續在全球各地開設AMD學習實驗室，最近也在新加坡成立學習實驗室，協助學生與教師精進數位技能。為展現AMD持續推動數位影響力發展的承諾，AMD制定到2025年透過AMD與AMD基金會的慈善與夥伴計畫，推動科學、科技、工程以及數學（STEM）教育、科學研究、以及培育未來人才達到1億民眾受惠的目標。

在業務策略中，AMD持續將環境管理列為優先要務。AMD 25x20能源效率計畫讓AMD行動處理器的每瓦效能提高31.7倍。延續此動能，AMD目標在2025年之前，將搭載於伺服器的AMD處理器與加速器的能源效率提升30倍，以適應快速成長的人工智慧（AI）訓練與高效能運算市場。此外，AMD於2014到2020年期間，將公司營運產生的溫室氣體（GHG）排放量（第1與第2類氣體）減少38％，超越了之前20％的預定目標。展望未來，AMD為其日常營運訂下新的科學減量目標，計劃在2020至2030年將溫室氣體排放量減少50％。

AMD在供應鏈責任合作上專注在提供高品質產品，同時堅守各項社會與環境保護的高標準。在2020年，47％的AMD製造供應商依據責任商業聯盟（RBA）的規範積極執行稽核，平均稽核分數相較RBA平均值高出39％。另外，AMD也發布新的2025年供應鏈目標，包括對所有供應商進行稽核，同時供應商也將投入氣候保護與能力建構活動，例如人才培訓及產業參與等方面。

AMD致力提高員工的多元性、歸屬感與共融文化（DB&I），以協助廣納不同觀點與經驗的人才，促進創新並在必要時挑戰現狀。AMD正在拓展多元化資料揭露範圍，並努力深化與美國傳統黑人高等院校（Historically Black Colleges and Universities）與拉美裔高等院校協會的合作。在2021年，增加對少數族裔的招聘是公司策略指標與里程碑的一部分。AMD增加在員工資源社群（ERG）的投入，並宣布在2025年之前讓70％的員工參與AMD ERG與/或其他AMD共融計畫的目標。

在全球需要社群與企業之間建立夥伴關係的關鍵時期，AMD與員工在全球各地的社群大幅增加投入慈善支援。截至2021年6月，透過因應COVID-19的共同努力，大學、研究機構、社群組織共收到超過2,600萬美元的技術捐贈、個人防護裝備以及企業與員工捐款。此外，3,110位AMD員工參與71項公司贊助的志工活動，服務時長超過7,050小時。

在2020至2021年，AMD在ESG方面的努力榮獲「百大最佳企業公民」、《富比士》雜誌「全美最正義企業」、「最佳LGBTQ性別平等工作職場」、《彭博》「性別平等指數」、《財富》雜誌「改變世界」企業排行榜、以及責任商業聯盟的「創新羅盤獎」。

(時報資訊)