【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數206.37點，跌0.22點；總計135家漲、314家跌、93家持平；委買852212張、委賣241516張；總成交值2.73億元。

(時報資訊)

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