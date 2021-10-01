【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數16883.00點，跌51.77點；總計115家漲、602家跌、122家持平；委買4164838張、委賣1754353張；總成交值46.38億元。

(時報資訊)

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