時報-商情早報

1.避險需求增，支撐周四紐約期金彈近2%。

2.LME：09/30期銅收8936.50美元/公噸，跌218.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油漲0.20美元，每桶為75.03美元。

4.西德州原油上漲0.16美元，每桶為75.22美元。

5.09/30BDI運費指數為5167.00。

6.09/30SICOM天然橡膠11月期貨RSS3下跌3.30美分。

7.NYCE：10月棉花漲3.86美分，每磅為107.80美分。

8.CBOT：10月黃豆粉跌11.90美元，每公噸為326.20美元。

9.09/30TRJ-CRB上漲1.77，為228.92。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)30日收盤均價2.60美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-避險需求增，支撐周四紐約期金彈近2%；因最新美國初請失業補助金人數增加，提振黃金避險需求，加上前一交易日期金跌至6個月低點，吸引部分投資人進場，因此支撐其價格反彈近2%，並結束連續2個交易日下跌；周四(9/30)收盤報價，12月黃金漲34.1美元，報每盎司1757美元，12月白銀漲0.56美元，10月白金漲15.4美元，12月鈀金漲69.5美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-美元走強，基本金屬價跌；因美國聯邦儲備理事會(FED)即將縮減先前的刺激貨幣政策後，提振了美元走強至近1年來的最高水平，使得以美元計價的金屬價格更顯昂貴，失去吸引力，加上全球最大金屬消費國中國能耗雙控電力限制下，引發了對需求上的擔憂，致倫敦(LME)周四(9/30)基本金屬價格均跌。終場周四期錫下跌1529美元；期鎳下跌406美元；期鋅下跌66美元；期鋁下跌53美元；期銅下跌218.5美元；期鉛下跌47.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-好壞消息參半，周四歐美原油期貨錯綜；據了解，中國有意購買更多儲備石油，以滿足冬季將增長的能源需求；然而隨著美元走強，以及上周美國原油庫存意外增加460萬桶，令終場油價漲跌互見；美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.20美元，漲幅0.3%，報75.03美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌0.12美元，跌幅0.2%，報78.52美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價略降，周四BDI指數回落0.6%；受到海岬型船與巴拿馬型船運價，合計減少816美元的影響，令波羅的海乾散貨BDI指數，終止連續3個交易日的漲勢。但鑒於乾散貨市場需求強勁，截至本季仍上漲約54%；其中最新報價BDI指數下跌30點，收5167點，跌幅0.6%；BCI指數下跌74點，收8944點，跌幅0.8%；BPI指數下跌24點，收作4013點，跌幅0.6%；BSI指數上漲3點，收作3382點，漲幅0.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-買盤信心提振，周四日本天然橡膠期貨反彈逾2%；市場預期日本新首相可能延續實施刺激政策，以振興經濟COVID-19中復甦，樂觀情緒推動，大阪期膠止跌回升，而上海期膠因十一長假前夕，投資人空頭回補，終場收漲；大阪OSE交易所指標3期貨漲逾2%，報每公斤211.8日圓；新加坡SICOM-RSS3 11月期貨跌1.8%，報每公斤178美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲2.7%，收於每噸14190元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中小麥期貨飆升，因聯邦政府報告指出美國小麥供應量降至 2007 年以來的最低水平 ， 且小麥收成是 19 年來最低；而該國在 9 月 1 日的作物年度結束時，大豆產量略高於交易商預期，令豆類期貨造成嚴重壓力，玉米期價也走低，終場11月大豆跌27.75美分，報1256美分， 12月玉米跌2.25美分，報536.75美分，12月小麥漲15.25美分，報725.5美分。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-憂供給緊張，周四紐約棉花期貨延續漲勢；因德克薩斯州產棉區大雨影響，引發作物受損的擔憂，以及中國出口銷售強勁，激勵另一波買盤興趣，推助棉價持續攀升，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨漲3.7%，報每磅107.8美分，12月棉花期貨漲3.8%，收盤每磅105.8美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走弱，買方態度依然謹慎，承接意願有限，僅在部份指定顆粒有少量詢單動作，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.77%，報3.887美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.42%，報2.595美元；快閃記憶體部份，買氣減緩，動能表現疲弱，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.475美元；32Gb MLC持平，報價為2.052美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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