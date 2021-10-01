【時報-台北電】9月份IHSMarkit臺灣製造業採購經理人指數PMI為54.7，反映製造業的總體景氣大幅改善，而相對於上月數值58.5，意味成長速度連二跌，並創去年8月以來最低。

臺灣製造業9月份的產量與銷售額，皆以一年多以來的最低速度擴張，顯示成長動力進一步減弱。企業強調，供應鏈嚴重失衡，減低產能效率；還因為大流行，緊縮了新增訂單量。通膨壓力雖較上月放緩，但仍在歷史高點。至於業者對未來一年前景的經營信心，則下滑至去年6月以來最低。

IHSki經濟部副總監Annabel Fiddes表示，綜觀9月份數據，製造商的產量與新增業務以一年多以來最溫和的漲幅上升，反映臺灣經濟第三季末的成長動力進一步顯著放緩。企業表示市場需求普遍因疫情而回軟，加上供應鏈嚴重延宕壓抑了成長速度，所以對未來一年市道的信心，下滑至去年7月以來最低。供應鏈必須好轉，才能讓營運全面正常化、經濟得以持久復甦，惟疫情卻屢為前景蒙上陰影，也為何時才能扭轉乾坤打上問號。

雖然臺灣已成功控制近期延燒的新冠疫情，但各地案例依然偏高。不過，隨著全球疫苗施打率不斷提高，疫情帶來的衝擊應可得以舒緩，好讓業界對未來重拾信心。（編輯整理：張嘉倚）

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