【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210930)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
寶成(9904) 晟德(4123) 新普(6121) 鈊象(3293) 技嘉(2376)
微星(2377) 大成鋼(2027) 頎邦(6147) 群聯(8299) 正隆(1904)
東洋(4105) 環球晶(6488) 台燿(6274) 欣興(3037) 萬潤(6187)
晶技(3042) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
鴻海(2317) 大國鋼(8415) 兆豐金(2886) 旺宏(2337) 聯強(2347)
美時(1795) 長榮(2603) 新興(2605) 宣德(5457) 元太(8069)
3.連續賣超三日的股票：
台積電(2330) 華碩(2357) 中華電(2412) 富邦金(2881) 台灣高鐵(2633)
誠美材(4960) 曜越(3540) 亞電(4939) 開發金(2883) 新鉅科(3630)
新光金(2888) 緯創(3231) 大同(2371) 集盛(1455) 力麗(1444)
永豐餘(1907) 健鼎(3044) 先進光(3362) 華容(5328)
4.連續賣超二日的股票：
國泰金(2882) 宏碁(2353) 潤泰新(9945) 東捷(8064) 佳世達(2352)
日月光投控(3711) 大江(8436) 福邦證(6026) 康和證(6016) 長華*(8070)
精英(2331) 大聯大(3702) 聯發科(2454) 國喬(1312) 亞聚(1308)
中纖(1718) 京元電子(2449) 義隆(2458) 智原(3035) 新唐(4919)
金像電(2368) 德宏(5475) 首利(1471) 瑞儀(6176) 立敦(6175)
富旺(6219)
5.轉買為賣的股票：
台塑化(6505) 友達(2409) 群創(3481) 金居(8358) 宜鼎(5289)
漢磊(3707) 建漢(3062) 彩晶(6116) 永豐金(2890) 中壽(2823)
仁寶(2324) 中興電(1513) 裕隆(2201) 宏益(1452) 新纖(1409)
南紡(1440) 永光(1711) 燁輝(2023) 方土昶(6265) 國產(2504)
基泰(2538) 晶豪科(3006) 南亞科(2408) 台玻(1802) 台橡(2103)
台光電(2383) 建榮(5340) 中探針(6217) 信音(6126) 耀勝(3207)
東浦(3290) 奇鋐(3017) 朋程(8255) 晶焱(6411) 驊訊(6237)
威健(3033) 中鋼構(2013)
6.賣超前20名：
金融股：
新光金(2888) 開發金(2883)
電子股：
友達(2409) 群創(3481) 彩晶(6116) 仁寶(2324) 台積電(2330)
鴻海(2317) 中華電(2412) 京元電子(2449) 聯發科(2454)
傳產股：
新纖(1409) 國喬(1312) 大同(2371) 南紡(1440) 國產(2504)
台玻(1802) 正隆(1904) 亞聚(1308) 潤泰新(9945)
(時報資訊)