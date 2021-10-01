【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210930)
1.外資連續買超五日以上的股票：
南亞(1303) 華星光(4979) 長榮航(2618) 中光電(5371)
2.連續買超四日的股票：
建錩(5014) 和桐(1714) 台肥(1722) 南港(2101) 精成科(6191)
和益(1709)
3.連續買超三日的股票：
隆大(5519) 神盾(6462) 台驊投控(2636) 正文(4906) 鴻準(2354)
台嘉碩(3221) 家登(3680) 達爾膚(6523)
4.連續買超二日的股票：
網家(8044) 明基材(8215) 統振(6170) 永捷(4714) 新光鋼(2031)
富強鑫(6603) 盛餘(2029) 金寶(2312) 聲寶(1604) 同致(3552)
國光生(4142) 台塑(1301) 四維航(5608) 東森(2614) 彰源(2030)
中鴻(2014) 聚亨(2022) 官田鋼(2017) 中工(2515) 矽創(8016)
榮剛(5009) 榮成(1909) 中裕(4147) 捷敏-KY(6525) 龍燈-KY(4141)
譜瑞-KY(4966) 富鼎(8261) 精星(8183) 宏齊(6168) 光鼎(6226)
光洋科(1785) 中環(2323) 華新科(2492) 雙鴻(3324) 台康生技(6589)
海光(2038) 宏泰(1612) 中釉(1809) 燁興(2007)
5.轉賣為買的股票：
正新(2105) 中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 中鋼(2002)
聯電(2303) 上詮(3363) 正德(2641) 高技(5439) 上曜(1316)
台達化(1309) 中美實(4702) 利奇(1517) 第一銅(2009) 聯詠(3034)
合庫金(5880) 華南金(2880) 第一金(2892) 彰銀(2801) 台中銀(2812)
宏遠證(6015) 國票金(2889) 廣達(2382) 英業達(2356) 精華(1565)
力成(6239) 瑞軒(2489) 華新(1605) 台化(1326) 聯成(1313)
中石化(1314) 台聚(1304) 東鹼(1708) 宏遠(1460) 力鵬(1447)
萬海(2615) 華航(2610) 榮運(2607) 台船(2208) 慧洋-KY(2637)
益航(2601) 中菲行(5609) 世紀鋼(9958) 景碩(3189) 中美晶(5483)
合晶(6182) 元晶(6443) 原相(3227) 類比科(3438) 世界(5347)
華邦電(2344) 威剛(3260) 穩懋(3105) 菱生(2369) 欣銓(3264)
精材(3374) 矽統(2363) 昇達科(3491) 映泰(2399) 力旺(3529)
國統(8936) 光罩(2338) 泰博(4736) 擎亞(8096) 浩鼎(4174)
松瑞藥(4167) 聯茂(6213) 富喬(1815) 律勝(3354) 凱崴(5498)
燿華(2367) 華通(2313) 良維(6290) 飛宏(2457) 僑威(3078)
濱川(1569) 和鑫(3049) 福華(8085) 廣運(6125) 億光(2393)
佰鴻(3031) 久元(6261) 錸德(2349) 國碩(2406) 廣宇(2328)
廣明(6188) 佳邦(6284) 元山(6275) 台半(5425) 昇銳(3128)
普誠(6129) 加百裕(3323) 遠雄港(5607) 十銓(4967) 太景*-KY(4157)
禾瑞亞(3556) 長科*(6548) 聚和(6509)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 台新金(2887) 元大金(2885)
電子股：
華邦電(2344) 欣銓(3264) 光洋科(1785) 台半(5425) 金寶(2312)
英業達(2356) 菱生(2369)
傳產股：
華航(2610) 長榮航(2618) 裕民(2606) 益航(2601) 和桐(1714)
台肥(1722) 榮運(2607) 遠雄港(5607) 中石化(1314) 台驊投控(2636)
(時報資訊)