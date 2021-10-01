【時報-台北電】美國第二季GDP季增6.7%，9月芝加哥PMI報64.7，皆符合預期，而參眾兩院通過臨時開支法案，以避政府關門情況發生，美股依舊呈現跌勢，四大指數跌幅介於-1.59至0.18%。指標股AMD漲逾2%、台積電ADR漲0.03%，蘋果、特斯拉跌幅在1%以內。
周四台股早盤一度創下波段低點，尾盤最終有買盤挹注使指數收紅，最終上漲79.31點作收，漲幅0.47%，收在16,934.77點，成交金額為2,715.87億元。三大法人合計賣超67.02億元，外資賣超78.88億元、投信買超19.9億元、自營商賣超8.04億元。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：價漲量縮，結構有待調整，後勢需量價齊揚，方有利盤勢。
（2）、均線：短線支撐留意約16,700點附近，壓力為季線約17,328點附近。
（3）、技術指標：KD向下，短線不排除持續震盪。
周四櫃買指數漲幅1.22%，收在206.59點。支撐為整數關卡200點附近，壓力為季線約213.5點附近，KD向下，短線不排除持續震盪。
觀盤重點，台股目前均線向下，且一度創波段低點，止跌跡象仍先重返5日均線為觀察重點，盤勢轉強則以突破季線壓力作為短期觀盤方向，因此建議未見轉強前，資金比重維持至5成以下，建議挑選產業前景佳及營收表現優者，產業上可留意半導體、車用、高殖利率、鋼鐵、PCB、塑化、金融等。(日盛投顧提供)
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