【時報-台北電】台指期週四上漲101點至16919點。價差方面，台指期逆價差縮至-15.77點，電子期逆價差縮至-1.35點，金融期逆價差擴至-5.21點。現貨部分，三大法人賣超67.04億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2119口至-7971口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少1439口至-16731口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1523口至-9866口。

週四市場持續關注通膨危機、美債上限問題影響，美國10年公債殖利率止升帶動反彈，道瓊上漲0.26%，標普500上漲0.17%，那指小幅收黑，下跌0.24%、費半續跌1.53%。台股週四開高震盪，一度失守16800點，隨後買盤持續進駐，指數黑翻紅，但尾盤賣壓湧現，終場小漲0.47%，收16934.77點。權值股來看，台積電盤中翻紅，但尾盤受到大單調節，收平盤580元，聯電盤中黑翻紅，收64元，資金流入紡織、鋼鐵、航運等傳產股，其中鋼鐵類股上漲3.1%，散裝航運股受BDI指數29日大漲激勵，強勢走高。整體來看，籌碼面，外資已連三賣，三大法人合計賣超67.01億元，台股週四拉出長下引線，初步止跌，但買盤追價意願有限，可留意大盤能否配合量能回升。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17800點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.9升至1.01。VIX指數下跌0.71至22.3。整體選擇權籌碼面偏多。(永豐期貨提供)

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