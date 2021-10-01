時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/30 09/29 漲跌

11月RSS3 178.00 181.30 -3.30

11月RTSR20FOB 166.10 165.70 +0.40

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/10/01）
紐約近月RBOB汽油
2.2536 +0.02
紐約近月輕質原油
75.03 +0.20
BDI綜合指數
5167 -30.00
芝加哥近月黃豆
1256 -27.75
芝加哥近月玉米
536.75 -2.25
日本近月RSS3橡膠
198.50 +4.60
倫敦三個月期銅
8936.50 -218.50
紐約近月天然氣
5.867 +0.39
紐約近月黃金
1757 +34.10
紐約近月棉花
107.8 +3.86
倫敦三個月期鎳
17936.00 -406.00
倫敦近月布蘭特
78.52 -0.12

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