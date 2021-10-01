【時報記者林資傑台北報導】政府各部會聯手打炒房，金管會去年12月初至今年3月底，針對10家國銀及3家票券進行不動產授信專案金檢，並公布相關貸放業務8大主要缺失、共17種疏失樣態，已於5月發函要求金融機構避免。針對央行日前公布的打炒房新規，亦已納入年底的重點檢查項目。

檢查局金控公司組長江貽中表示，國銀在購屋貸款方面有4項疏失樣態。首先，對已持有多筆或短期辦理多筆購屋貸款的借戶，未確實查證購屋用途合理性、便以購置住宅貸款名義核貸。其次，對短期內連續買進賣出房屋的借戶未進行查證、研擬風險控管機制。

再者，對於財務能力欠佳的借戶，國銀短期內仍核准辦理多筆購屋貸款，未確實評估借戶還本繳息能力。對於借戶提供非本人外幣存單擔保，核貸金額超過借戶購置高價住宅金額6成，且以短期放款承作、貸款期間僅繳付利息，違反央行對高價住宅貸款規定。

購地貸款方面則有3項疏失樣態。首先，國銀未向借戶徵提明確興建動工期程，對於多次辦理續約展期的客戶，未有效督導依約動工開發，導致貸放後數年仍未動工興建，成為助長「養地」的幫兇。

其次，對同一土地短期內交易價格大增或轉貸案件貸款金額大增，國銀未確實評估借戶資金需求合理性、審慎辦理擔保品估價。最後，對於核給鉅額周轉金貸款的建築業者，未釐清最終資金用途是否用於辦理住宅及企業建築使用。

餘屋貸款有2項缺失樣態，一是對承作條件未符合內規者，未建立例外案件管理機制。二是對於餘屋去化率偏低或去化時程過長的案件，未落實逐步收回貸款額度、或調高利率內部風險控管措施。

工業區土地抵押貸款亦有2項缺失樣態，包括未向借戶徵提興建或開發計畫、或所徵提計畫內容不明確卻仍核准貸款，以及對於未依興建或開發計畫執行地借戶，未依內規逐步收回貸款或調升利率。

票券公司亦有4大缺失。首先，在不動產授信方面，對於非不動產業實際資金用途於不動產投資開發及買賣者，未納入不動產業保證限額控管。辦理以餘屋為擔保的授信案，對於營運及財務結構不佳、償債能力薄弱的授信戶，未瞭解最新餘屋銷售情形、掌握還款來源。

在空地擔保授信方面，票券公司辦理徵審作業，對未依興建計畫一再展延動工日期的借戶，未掌握開發期程及評估興建可行性，不利掌握還款來源。同時，辦理鑑價作業方面，則對同一不動產擔保品出現短期內重估鑑價、大幅提高押值增貸情形。

票券公司在聯貸案授信方面則有2項缺失樣態，包括未具體評估資金需求合理性、未瞭解實際資金用途是否與原申貸用途相符，以及對授信戶聯貸合約承諾事項的擔保品銷售率，有未確實追蹤控管等情形。

江貽中表示，檢查局5月已將金檢主要疏失函送全體國銀及票券公司，要求檢視自身是否有類似狀況，並強化相關風險管理機制。而央行近日增加打炒房新措施，亦已納入年底一般檢查重點項目，由於主要為強化既有規定限制，因此不會特別再辦專案金檢。

(時報資訊)