【時報記者林資傑台北報導】金管會推動「鼓勵境外基金深耕計畫」邁入第9年，公布2021年共有聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP及富蘭克林等8家資產管理集團符合資格。上述業者自10月起的1年期間，可享有1～2項優惠措施。

金管會為鼓勵境外基金機構增加對台投入，共同參與發展台灣資產管理市場，2013年起推動「鼓勵境外基金深耕計畫」，強化境外基金機構對台灣資產管理人才培育，符合深耕計畫一定條件的業者，可適用各項優惠措施。今年共8家業者符合資格，較去年減少富達1家。

證期局表示，此次8家獲認可的業者，在台募集銷售的境外基金國人投資比率上限，可自原規定的50％放寬至70％。其中，聯博、安聯及施羅德符合5項評估指標，可適用2項優惠措施。景順、摩根、野村、富蘭克林及NNIP符合4項評估指標，可適用1項優惠措施。

適用優惠措施方面，聯博、安聯及施羅德3家業者均選擇「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」，聯博另選擇「申請案可加速審核」，安聯及施羅德則選擇「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」。

而景順、摩根、野村、富蘭克林4家業者則自「可引進新類型基金、或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金」、「每次送件境外基金檔數可提高至3檔」、「單一境外基金投資陸股上限永久放寬至40％」3項優惠措施中的其中一項。

(時報資訊)