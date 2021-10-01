【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊工業指數跌546.8點或1.59%，為33,843.92點。標普500指數跌51.92點或1.19%，為4,307.54點。那斯達克指數跌63.86點或0.44%，為14,448.58。

2.歐美央行示警，斷鏈惡化推升通膨。歐美英央行示警，供應鏈瓶頸可能持續惡化，進一步推升通膨走高，美國聯準會（Fed）主席鮑爾同時預期，通膨壓力可能延續到2022年。

3.亞洲天然氣吃緊，今冬再漲。近日液態天然氣（LNG）價格節節攀升，有鑑於庫存水準仍相當低，生產商尚未大舉增加供應量，這使專家預料，LNG亞洲現貨價在今冬可能再飆上高點，甚至打破去年冬季締造的紀錄。

4.權宜方案保政府運作，參院達協議。美國眾院周三表決通過一項凍結債限至明年底的法案，但預料此案送進參院將再度遭到否決。不過，參院多數黨領袖宣稱，兩黨黨團已就維持政府運作至12月初的權宜方案達成協議，周四將就此案進行表決。

5.德法義通膨上揚，歐央調整購債計畫，壓力加重。受到能源價格大漲影響，歐元區前三大經濟體德國、法國與義大利9月通膨率進一步躥揚，德國通膨升至近30年新高紀錄，法義亦創下10年新高水準。

6.全球系統恐崩潰，運輸業界喊話，放寬工人行動。包括國際海運總會（ICS）在內的業界組織周三（29日）致函參與聯合國大會的各國領袖，他們在信中警告，若各國政府不恢復運輸業工人行動自由，不讓他們優先接種世衛（WHO）認可的疫苗，那「全球運輸系統恐將崩潰」。

7.培根40年來最貴，短期難跌。由於疫情期間美國的豬肉供應受限，加上需求強勁，帶動豬排價格在過去12個月大漲約7％，培根平均價格過去一年也飆漲近28％，升至40年來最貴水準。分析師認為，市場供不應求，預料豬肉價格短期內不會走跌。

8.債息飆高，動搖美科技股持股信心。美國債息飆高，金融市場風雲變色，尤其是科技股首當其衝，美國七大科技股周二市值一口氣蒸發逾3,100億美元，大盤同樣慘兮兮，標普5百指數9月月線恐寫下近一年來最大跌幅的難堪紀錄。

9.商業圓桌調查：美CEO憂心，企業加稅恐削減競爭力。美國重量級企業領袖組成的商業圓桌會議（Business Roundtable，BRT）本周公布調查顯示，美國企業執行長目前有三大隱憂，包括合適的員工難覓、企業稅上調及疫苗接種速度放緩。

10.飽受塞港、高運價之苦，班尼頓生產重心遷離亞洲。全球塞港問題嚴重，導致運價飆漲、商品交貨時間延遲。此現象促使義大利時尚品牌班尼頓（Benetton）等企業決定逐漸將生產重心遷離亞洲地區，希望擺脫供應鏈受阻帶來的衝擊。

(時報資訊)