【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.中央銀行總裁楊金龍30日在立法院財委會指出，台灣物價展望溫和，CPI年增率未超過2％，「還不到評估升息的時候」。

2.上海出口貨櫃運價指數SCFI在9月30日出現戲劇化轉折，最新一周報價下跌29.69點、至4,614.1點，周跌0.62％，終止連20周漲勢，美東線甚至出現逾6％跌幅，是否意味高運價到頂了開始回檔整理，抑或受到大陸政策、限電限產、塞港等黑天鵝干擾，在貨櫃航運、投資市場引發多空論戰！

3.日本IDM大廠瑞薩電子（Renesas）舉辦Progress Update營運說明會，宣布維持晶圓廠輕減（fab-light）策略不變，並將擴大委外代工以提高微控制器（MCU）及功率半導體的供貨能力，目標在2023年之前將缺貨嚴重的MCU供貨量提高五成。業界看好台積電、世界先進、日月光投控、超豐、京元電等瑞薩晶圓代工及封測代工合作夥伴直接受惠。

4.八大公股行庫護盤及投信季底奮力作帳發威，30日台股上演逆轉秀，早盤一度破16,800點後收腳翻紅，終場守穩16,900點，惟9月台股因恒大事件、大陸限電衝擊，跌幅及跌點創2020年4月以來最大。第一金投顧董事長陳奕光認為，台股遭到大陸能耗政策、美國緊縮資金的夾擊，中長線緊盯三指標來研判牛市是否持續奔騰。

5.PLATTS報導，油價、供需緊繃雙效影響，遠東區五大泛用樹脂最新現貨報價漲勢凌厲、頻創新高，其中，PVC因大陸電石法產能緊縮及美廠意外干擾，供需緊繃氛圍升溫，報價強彈80美元，每噸價格直衝1,500美元、改寫新高；台塑、華夏、聯成營運添利。

6.瑞普萊坊市場研究部統計，第三季全台土地買氣大爆發，含地上權及準備拆除地上物重建的成交金額高達936億元，季增21％、年增10.7％，刷新歷年同季最高；其中有近75％都被建商掃走，出現罕見的「見標就搶」、「逢老就收」的追價熱度。

7.國發會主委龔明鑫30日在立法院答詢時表示，全球經貿持續好轉，研判到今年底為止，台灣出口還是會持續不錯，此外，隨著五倍券帶動內需活動，今年下半年仍有機會繼續亮景氣紅燈。

8.台灣錢淹到頭頂。金管會9月30日公布，到8月底國銀存款餘額近47.16兆元，單月淨增4,642億元，但同一月銀行放款僅增加2,442億元，放款餘額近33.07兆元，存款與放款間的差額、某種程度亦算「濫頭寸」首度突破14兆元，放存比降到70.12％的歷史新低，銀行放不出去的錢，拿去投資或其他應用若無法拉高收益，將成獲利包袱。

9.三年超低利率1.28％的壽險保單紓困貸款9月30日申請截止（僅台灣人壽續辦到年底），最後一日申請「爆量」，估計有逾3,500人申請，單日申貸金額逾3.7億元，三個月累計申貸金額應有143億元左右，創壽險業短期內新增保單貸款的新紀錄。

10.金管會9月30日公布，去年底到年初的不動產專案金檢，分別在房貸、購地貸款、餘屋貸款及工業區土地抵押貸款抓出銀行11種疏失態樣，疑助投資客炒房養地，已在今年5月發函金融機構注意避免；9月央行祭出強化信用管制，金管會表示，將列入一般金檢的重點檢查項目。

(時報資訊)