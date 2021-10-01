【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.866元兌一美元收市，貶值4.6分，成交值為12.55億美元。

2.集中市場30日融資增為2660.15億元，融券增為561561張。

3.集中市場30日自營商賣超8.04億元，投信買超22.05億元，外資賣超78.88億元。

4.各國新冠肺炎疫苗接種率提升，日本、美國等多國陸續放寬邊境管制，同時輝瑞（Pfizer）首席執行官阿爾伯特.布拉（Albert Bourla）也指出只要每年接種疫苗，一年內人類將從新冠肺炎疫情中解脫，市場預期航空雙雄長榮航、華航業績將擺脫谷底走揚，外資連六買長榮航。

5.搶搭「五倍券」商機，台灣高鐵趕在9月底祭出優惠方案，TGo會員使用五倍券購票滿額，相當於可享有5折以上的車票折扣。同時，還有高鐵假期、飯店聯票與通勤優惠等方案，力拚10月平均載客率回到7成以上水準，第四季運量可望逐月走揚。

6.蘋果（Apple）近期流出一項新的專利，筆電將配置觸控筆凹槽，代表未來Macbook系列將有機會迎來觸控功能，長久與蘋果合作的高速傳輸介面廠譜瑞-KY已經具備專攻商用筆電等級的整合觸控暨驅動IC（TDDI）產品。

7.遊戲大廠鈊象董事長李柯柱表示，展望下半年，除了持續穩固台灣市場以外，也將深耕海外，年底以及明年初將推出新手遊、新的商用機台、以及在美國推出新的授權平台，以擴大市占率，全年營運將有望優於去年表現。法人表示，鈊象今年3月營收9.94億元，寫下成立以來單月最高峰，預期在新品、新平台帶動之下，短期內營收將有望再突破單月高點。

8.大陸實施限電措施，考量大陸市場下半年經濟可能放緩，加上亞德客-KY辦理現金增資恐稀釋獲利，日系外資出具最新報告，將亞德客目標價由1,300元下修至1,060元。不過，亞德客表示，生產出貨不受限電影響，第四季線性滑軌出貨會大幅成長。法人預估，全年合併營收仍有望挑戰新台幣240億元以上的歷史新高。

9.永豐餘投控加速旗下金雞事業進軍資本市場，繼家紙一哥永豐實9/29掛牌上市後，30日董事會決議通過永道射頻技術在台申請上市案，這家全球最大RFID標籤ODM廠商預計在2023年上市，接著永豐餘工紙也將推動上市。法人估，永豐餘投控將進入投資獲利回收高峰期。

10.禾聯碩30日舉行法說會，副董事長蔡柏毅指出，這幾年積極擴充新產品線、做出差異化，過去聚焦B2C的布局會逐步朝B2B發展，以結合家電的智慧宅切入房地產建案等新客群即是方向之一，若台灣能加入CPTPP，輸出有機會享零關稅，已著手評估在疫情趨緩後，進軍東南亞市場。

(時報資訊)