【時報記者林資傑台北報導】金管會公布2021年「鼓勵投信躍進計畫」認可名單，今年共有元大、國泰、富邦、永豐4家投信業者獲得認可，較去年減少復華1家、增加元大及永豐2家，其中永豐投信為放寬評估指標及面向門檻規定後，首家取得認可的中小型投信業者。

金管會為提升國內資產管理人才與技術，擴大資產管理規模、朝向國際化發展，2015年公布「鼓勵投信躍進計畫」，業者若符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，且在投研能力、國際布局及人才培育達到其中2面向要求，可提出認可申請。

不過，由於外界反應中小型投信業者較不易達成相關指標規定，為促使中小型投信業者積極參與，金管會年中宣布在既有計畫內容外，增訂中小型投信業者適用的放寬後評估指標及面向，符合者亦可取得基本優惠措施。

證期局指出，4家投信業者均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的基本必要條件，以及投研能力、國際布局2面向。國泰、元大另符合人才培育面向，國泰及富邦則符合其他具體績效貢獻事項，故國泰可適用2項、元大及富邦可適用1項選擇優惠。

上述4家業者均適用基本優惠措施，包括可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，可申請募集ETF連結基金，以及所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

選擇優惠措施方面，3家業者均選擇送審投資海外投信基金申報生效期限，可由30天內縮短至12天優惠，國泰投信另選擇在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施。上述優惠措施為今年10月起至明年9月底止。

金管會指出，先前已修正躍進計畫內容，增訂中小型投信事業若符合放寬後的評估指標標準及面向數，可取得基本優惠措施。此次取得認可的永豐投信，即為首家取得中小型投信躍進計畫標準的投信業者，未來將持續鼓勵中小型投信事業逐步成長、提升事業競爭力。

金管會期勉國內投信事業持續強化自行投資研究能力、開拓發展國際性業務、積極培育資產管理人才，推動我國投信產業正向發展，建構良好且具潛力的資產管理產業環境，增進我國資產管理產業整體競爭力。

(時報資訊)