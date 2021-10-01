有「基金界李大仁」之稱的統一投信前經理人張繼聖，任職期間負責操盤「統一大滿貫」等基金，卻藉職務之便涉嫌從中以私人資金提前進場，2年多獲利至少3000萬元；另名曾負責代操勞動基金的前經理人孫民承，也以相同手法獲利逾5000萬元。台北地檢署昨日指揮調查局台北市調查處兵分15路搜索，約談張、孫等11人到案，張、孫2人訊後將依違反《證券投資信託及顧問法》的特別背信罪等罪嫌移送北檢複訊。今天清晨，以涉犯《證券投資信託及顧問法》，將2人及股巿大戶謝登鴻等3人聲押禁見。

統一投信前經理人張繼聖，任職期間負責操盤「統一大滿貫」等基金項目，卻涉嫌以私人資金提前進場，2年多時間獲利至少3000萬元，另名前經理人孫民承曾負責代操勞動基金，也以相同手法獲利逾5000萬元。台北地檢署30日指揮台北市調查處兵分15路搜索，約談張、孫等11人到案，全案將朝違反《證券投資信託及顧問法》方向偵辦。晚間孫民承（圖）移送地檢署複訊。（鄧博仁攝）

檢調獲報，張繼聖任職統一投信經理人期間，負責操盤國內最大台股基金「統一大滿貫」，以及「統一強漢基金」。另外，政府的「公務人員退休撫卹基金」、「勞工退休基金」也委託統一投信代操，過去曾由孫民承負責。

張繼聖、孫民承因職務關係，明確知悉手上負責的基金將部署在哪些股票，竟事先以私人資金提前進場，待基金完成部署、相關股票上漲後，再賣掉私人持股套利，自2017年至2019年間，張、孫分別獲利3000萬、5000萬，涉犯《證券投資信託及顧問法》特別背信罪。

據了解，張繼聖2018年下半年被大陸企業挖角後，從統一投信離職轉赴大陸，大部分時間都待在大陸，檢調掌握本案相關事證，苦等張上月返回台灣，近期隔離結束後，於今日發起搜索行動。而孫民承則因另涉入勞動基金炒股弊案，因而離職，該案先前已遭檢方起訴。

北檢昨日指揮調查人員，分以關係人、證人等身分約談張繼聖、孫民承等11人，訊後張、孫2人將移送檢方複訊，訊後遭聲押禁見。

(時報資訊)