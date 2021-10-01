《集中市場》30日自營商、外資賣超8.04億、78.8億，投信買超22億元 07:352021-10-01 時報資訊 財經內容中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字體大小： A+ A- 【時報-台北電】2021年09月30日集中市場總體自營商賣超8.04億元，投信買超22.05億元，外資賣超78.88億元。(資料來源:證交所) (時報資訊) #集中市場 #外資賣超 #投信買超 延伸閱讀 《集中市場》30日融資增為2660.15億元，融券增為561561張 《集中市場》29日自營商、外資賣超106.92億元、355.05億元 《櫃買市場》29日自營商、外資賣超10.01億元、29.15億元 《集中市場》29日融資減為2655.76億元，融券增為547273張 《集中市場》集中市場09:00，指數16886.57點，成交值32.51億元 《集中市場》集中市場10:00，指數16832.66點，成交值1021.27億元 推薦專題 嚇壞全球股市的「陸版雷曼」 快速看懂恒大風暴始末 2021-09-21~至今 文章數：11 總部位於深圳的恒大集團，為大陸3大地產商之一，2016年起連續5年入選《財富》世界500強，去年排名第152位，但今年7月起驚爆財務危機，因傳積欠供應商、債權人和投資人高達3000億美元（約新台幣8.4兆元）的巨額債務，佔陸國內生產總值2%。債台高築大暴雷，不僅這家陸資房產巨頭一夕豬羊變色，更拖累港股、美股、日股與台股等國際股市接連重挫，外界擔心恐成陸版「雷曼兄弟」，引發系統性金融風暴，但真的是如此嗎? 前往專題 Gogoro借殼赴美掛牌 SPAC快速上市手法為何暴紅 2021-09-08~至今 文章數：9 電動機車一哥Gogoro在9月16日傳出重磅訊息，由創辦人陸學森親揭與美國公司Poema 達成借殼上市協議，將以SPAC（Special Purpose Acquisition Company）模式赴美，最快明年Q1登上納斯達克。不僅台灣獨角獸出走一事引發熱議，大大打臉金管會等主管機關，也讓不少新創企業都循此模式「快速通關」，近年在美國爆紅的SPAC，掀起話題。 前往專題 電動車夯爆！如何搶車票 當霹靂遊俠？ 2021-09-23~至今 文章數：3 近年來全球颳起電動車旋風，但早在1982年，紅極一時的美國影集《霹靂遊俠》中，就已經有了電動車的雛型。劇中帥到爆的霹靂車是一台人性化的萬能電腦車，由人工智慧引導，會說話，幾乎無所不能。相信當時很多人認為這只是戲劇效果，根本是天方夜譚，一笑置之。 未料30幾年後，夢想成真，智能車真得出現了，未來甚至有可能取代燃油汽車，成為主流車，衍生的商機具有無限想像空間。該如何趕搭電動車大商機，搶車票上車，當個霹靂遊俠呢？本專題將深度剖析電動車的前景、供應鏈，以及投資機會點，讓投資人掌握電動車新藍海契機。 前往專題 不上班行不行？理財達人帶路 睡後收入訣竅全都露 2021-08-04~至今 文章數：11 很多人都想有錢、有閒，嚮往財務自由的生活，但往往一打開銀行帳戶餘額，瞬間美夢破碎！然而，有些人卻能夠靠著投資理財，前往財務自由的路上；又或者，早早已經達標，過上遊山玩水的日子。該如何與財務自由結緣，打造睡後的被動收入呢？來聽聽達人們怎麼說！ 前往專題 該當航海王還是鋼鐵人？從長榮、中鋼看原物料族群後市 2021-07-14~至今 文章數：20 年初以來，原物料族群在市場上頻頻上演大驚奇，貨櫃航運三雄缺櫃、中鋼則是連續12個月調漲盤價，航運與鋼鐵市況看似炙手可熱，但隨長榮與陽明雙雙飆破百元，供不應求的盛況能持續多久，加上高檔籌碼趨凌亂，什麼時候進場才不會成為最後一隻白老鼠，不想被當韭菜割的投資人不可不知。 前往專題 股東會激情過後，投資台積電的6個不可不知 2021-07-26~至今 文章數：11 台積電股東會7月26日落幕，除董事長劉德音首度表態評估赴德、日設廠，釋出未來3年資本支出上看千億美元的正面訊息；總裁魏哲家也看好下半年智慧型手機與高效能運算(HPC)晶片需求，全年營收年增率將逾2成。雖公司兩巨頭笑看營運，股東會隔日股價僅以580元平盤作收。同時，在英特爾喊話超車、三星出手搶單下，「護國神山」展望真能萬里無雲?在決定成為台積電股東前，以下6件事你應該要知道。 前往專題