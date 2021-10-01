（年輕人掀起投資熱潮，98％更會選數位通路投資基金。圖/業者提供）

新冠肺炎疫情帶來新生活方式，加上資本市場持續多頭，讓基金投資「火」了。國泰世華銀行30日表示，在年輕人FIRE的趨勢下，今年前7月其基金銷售較去年同期成長50％，基金申購人數成長逾20％，其中，20~24歲的客群增加50％最為顯著，已有理財年輕化趨勢。

國泰世華銀表示，疫情讓許多人居家辦公或工作不穩定，許多人開始審視生活及工作，全球都出現較高的離職潮，美國4月離職率達2.7％，創20年新高，選擇新的人生及工作態度，也帶動投資熱FIRE（Financial Independence Retire Early），即強調「財務獨立、提早退休」，不少年輕人開始學著投資，以期能儘早財務獨立、儘早退休。

同時在數位化浪潮下，各銀行都推網銀及數位化通路，國泰世華銀強調其數位通路定期定額投資基金的最低門檻是500元，有98％的年輕世代會選擇數位通路申購基金。

國泰世華銀發行，2021年客戶投資屬性更積極，國泰世華銀銷量最高的前五檔基金中，有三檔是股票型基金，2020年銷售主力則是波動度較低、追求固定利息收益的平衡型及債券型基金為主，顯示2021年基金投資人願意承受較高的風險，追求超額報酬的機會。

國內前幾大民營銀行財管業務今年在銷售基金及投資型保單上都有顯著成長，據國泰世華銀行的統計顯示，今年前7月基金投資金額成長最高是50~65歲，畢竟還是資金比較雄厚，但若是看投資人數，則是25~35歲增加最多，即投資年輕化。

但無論年輕或中熟齡，2021年都對股票型基金有較高興趣，成熟股票型基金今年前7月占國泰世華銀基金銷售的32％，當然投資金額占比還是中長齡VIP最多，不過可看出年輕世代亦逐漸增加，代表理財年輕化趨勢，更多年輕人了解提早理財、早點財務獨立的重要性。

(時報資訊)