美國參議院今天以65票對35票通過臨時開支法案，以讓美國聯邦政府免於斷炊關門。共和、民主2黨為避免聯邦政府斷炊停擺，罕見團結起來，讓美國政府得以再維持運作2個月。

美國政府舉債上限28.43兆美元，若臨時開支法案最終無法通過，部分政府部門將因沒有預算可用，10月1日起恐需暫時關門。

美國聯邦政府如停擺，意味著成千上萬政府員工得暫時回家放無薪假，各項聯邦服務和辦公大樓關門。

在共和、民主2黨合作下，參議院今天讓法案順利過關，使聯邦機構有資金運作至12月3日。預料聯邦眾議院也將在午夜最後期限前通過法案。

美國政府關門威脅一旦解除，民主黨領導層將得以聚焦在提高舉債上限，以及通過拜登政府分別達1.2兆美元和3.5兆美元的基礎建設法案和支出法案上。

(時報資訊)