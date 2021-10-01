美國參議院今天以65票對35票通過臨時開支法案，以讓美國聯邦政府免於斷炊關門。共和、民主2黨為避免聯邦政府斷炊停擺，罕見團結起來，讓美國政府得以再維持運作2個月。

美國政府舉債上限28.43兆美元，若臨時開支法案最終無法通過，部分政府部門將因沒有預算可用，10月1日起恐需暫時關門。

美國聯邦政府如停擺，意味著成千上萬政府員工得暫時回家放無薪假，各項聯邦服務和辦公大樓關門。

在共和、民主2黨合作下，參議院今天讓法案順利過關，使聯邦機構有資金運作至12月3日。預料聯邦眾議院也將在午夜最後期限前通過法案。

美國政府關門威脅一旦解除，民主黨領導層將得以聚焦在提高舉債上限，以及通過拜登政府分別達1.2兆美元和3.5兆美元的基礎建設法案和支出法案上。

(時報資訊)

#美參院 #美國參議院 #法案 #臨時開支 #美國聯邦政府

主要市場指數

紐約道瓊
33843.92 -546.80(1.59%)
05:09
S&P500
4307.54 -51.92(1.19%)
05:09
Nasdaq
14448.58 -63.86(0.44%)
05:16
費半指數
3258.09 -5.74(0.18%)
05:15
日經225
29452.66 -91.63(0.31%)
09/30
南韓KOSPI
3068.82 +8.55(0.28%)
09/30
香港恆生
24575.64 -87.86(0.36%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.87(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +229.99(1.63%)
09/30
英國FTSE
7086.42 -21.74(0.31%)
09/30
法國CAC
6520.01 -40.79(0.62%)
00:05
德國DAX
15260.69 -104.58(0.68%)
09/30

延伸閱讀