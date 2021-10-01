出外靠朋友，信義房屋中山民權店主任徐億佶從小就因家中經商原因，習慣和人接觸，又喜歡聽人講話，在隨和愛交朋友及願意傾聽等條件下，短短幾年就為他建立起傲人的人脈網絡，讓他有好人緣也有好業績。

徐億佶回憶起北漂5、6年的經歷，他說自己是高雄人，退伍後就來台北工作，從電話、網路行銷到開UBER，後來因深切被業務型工作所吸引，在信義房屋工作的朋友介紹下，3年前投入房仲，沒想到一做就做了3年多。

他表示，剛進入新的工作領域，不僅沒有客戶，也沒有資源，一路上從發名片到派報來開發客戶，很幸運的在3個月左右就達到一定標準而成為正式員工， 也累積不少客戶。

能快速達標，歸功於以前高雄家裡做生意，讓他小時候就接觸人，使得他較擅長表達及溝通，還有，他喜歡聽別人講話，也因此，在店內時就會注意並記住同事和客戶洽談的資訊，或是記住客戶的需求，在腦海中即建立「豐富資料庫」，這不僅有助於為自己開發客戶，知道的東西也比較多。

但他的第1個案子是幫帶自己的師父（同事）賣房子，經過努力尋找客戶後，出價雖未達到師父預期，但為了協助自己拿到業績，就同意賣出，也讓他第1個案子2天就成交。

工作上有個難忘的經歷，就是一對老夫妻要換屋，老媽媽失明，老伯伯中風成植物人，為了離女兒家近一點及有些養老金，於是賣掉老家的大房子要換小房子，他知道客戶的難處及條件後，努力尋找適合房子，經過不斷篩選後才找到適合物件，尤其是大廳到住家的無障礙空間等細節。

眼看著老媽媽用手來感觸並丈量未來新家，靠女兒轉述了解窗外的環境及景像，這一幕讓他難忘，物件成交後，若老夫妻有些設施使用上的問題還都會找他，他也會幫忙解決或找廠商處理。

徐億佶表示，出外靠朋友，工作到現在已有豐富的人脈並維持好關係，繳出包括龍虎榜、百萬經紀人、單月top 1成交王及MVP等好業績。他也會找朋友或同事一起打籃球及唱歌，紓解工作壓力。目前28歲的他許下未來努力的目標，希望3到5年內能在台北，有機會買下一間屬於自己的小窩。

(時報資訊)