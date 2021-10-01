中央銀行再度出手打房，總裁楊金龍昨日赴立法院財政委員會業務報告時，被問到房價有沒有可能回到一般人都買得起的價位？楊金龍表示，「這目標太難了，一直以來都無法達到」。認為房市政策應該從需求面、供給面及制度面三管齊下，才比較有效果。

央行年內三度加強管制

央行上周四召開第3季理監事會，再度加碼選擇性信用管制措施，除新增六都及新竹縣市自然人第2戶購屋貸款不得有寬限期，購地貸款及工業區閒置土地抵押貸款最高成數均下修，這是央行一年內三度調整管制強度。

楊金龍表示，央行做法是逐步微調，讓房市軟著陸，不會一下大砍的原因，是因為不能讓房市硬著陸，他希望房價緩緩地走，「不希望房價突然上去又突然下來」，實施選擇性信用管制主要是著眼於金融穩定。

楊金龍直言，光靠選擇性信用管制，不可能讓所有民眾都買得起房，全球主要都會都有社會住宅、租賃宅的搭配措施，讓弱勢者有房子可以住，台灣有房地合一稅2.0、實價登錄2.0等政策，不過今年7月才剛上路，加上信用管制新制，得之後再觀察是否有效。

購屋者要注意財務槓桿

被問到是否贊成課徵囤房稅？楊金龍重申各項政策多管齊下的立場，表示稅與選擇性信用管制共同推動效果會更好，高房價還是得從需求面、供給面、制度面三個面向共同來執行，對壓抑房價才會比較有效果。

楊金龍解釋，房價上漲有其原因，營建業的成本是其中之一，建築業、建商對房價趨勢向上頗樂觀，有人認為房價愈打愈旺，「我不敢說他的說法不對，但某種程度來說那也是一種行銷策略」，如站在建築業的立場，希望房價愈高對他們愈好，這是它們的看法。

楊金龍認為，實施選擇性信用管制是維持金融穩定，跟房價是間接的關係，但先進經濟體的寬鬆貨幣政策明年有可能退場，台灣也會受到影響，此次新措施就是要提醒未來風險，購屋者要注意財務槓桿。

(時報資訊)